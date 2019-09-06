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Günlerdir konuşulan atama kesinleşti! Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

Bir süredir bazı yayın ve sosyal medya mecralarında gündeme gelen Egemen Bağış'ın Prag Büyükelçiliği ataması kesinleşti. Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'ın yeni görevini DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Çekya İş Forumu toplantısında duyurdu.

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prag'a Büyükelçi olarak atandı.

Bağış'ın görevini DEİK Başkanı Olpak açıkladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Çekya İş Forumu toplantısında yaptığı açıklamasında "Prag Büyükelçiliğine atanan AB Eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış'ın ikili ve ticari ilişkilerimize arttırmak adına gayretle çalışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Egemen Bağış'tan yemek paylaşımı

Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i Cumhurbaşkanlığı Saray'ında kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ve resmi akşam yemeğine katıldı.

Bağış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Egemen Bağış kimdir?

Egemen Bağış, 23 Nisan 1970'te Bingöl'de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Güler'dir.

Üst Düzey Yönetici; The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede kamu yönetimi alanında yaptı.

ABD New York'ta Turkish Link Danışmanlık, Emlak ve Tercüme Bürosunu kurdu. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanlığına iki dönem oybirliği ile seçildi. Yurt Dışındaki Türkler Danışma Kurulunda görev yaptı. AK PARTİ Genel Başkanı Dış İlişkiler Danışmanlığında bulundu. İstanbul Modern ve Santral Müzelerinin kurucuları arasındadır. İtalya Devlet Nişanı sahibidir.

22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, NATOPA Türk Grubu Başkan Yardımcılığı ve Transatlantik Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başmüzakereci oldu. 61. Hükümette Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Bağış, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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