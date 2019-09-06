Ali Koç'un son gün bombası kapıdan dönmüş! Devre arası geliyor

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe’nin Edin Visca için Başakşehir’le masaya oturduğu ancak anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.

Transferin son günü, hatta son saatleriydi. Yepyeni bir kadro kuran Fenerbahçe'nin gündemi hala meşguldü ve bir son dakika atağı için Başakşehir ile temasların sürdüğü haberleri vardı.

Asıl isim Visca'ymış

Fanatik'te yer alan habere göre; Genel kanı Hasan Ali'ye alternatif yaratmak için İstanbul ekibinden Clichy'nin istendiği yönündeydi. Ancak o saatlerde yaşanan pazarlıkla da sürpriz bir isim de vardı. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki isim Clichy değil, yine Visca'ydı.

Transfer devre arasına kaldı

Fenerbahçe oyuncu cephesiyle konuşup olumlu geri dönüş almış, iş Başakşehir ile yapılacak pazarlıklara kalmıştı. Fakat yine olmadı, gece geç saatlere kadar yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı ve Ali Koç'un son gün bombası devre arasına kaldı.

Fenerbahçe'den yana tavır koydu

Lige iyi bir giriş yapan Sarı- Lacivertliler'in Visca'dan vazgeçmediği, devre arasında Başakşehir'in kapısını tekrar çalacağı öğrenildi. Bu noktada 2021'e kadar mukavelesi bulunan Boşnak oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmekten yana tavır koymasının da transferde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

64 gol atıp 63 asist yaptı

Hücumun neredeyse her bölgesinde oynayabilen Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 233 Süper Lig karşılaşmasında 64 gol atarken, 63 de asist yaptı.