Emre Belözoğlu yürekleri ağza getirdi Şenol Güneş hemen yanına koştu
A Milli Futbol Takımı, Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürürken Emre Belözoğlu bir ara yürekleri ağza getirdi.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
3 isim çalışmada yer almadı: Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı geçen Ozan Tufan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare ise çalışmada yer almadı.
Emre korkuttu: Antrenmanda sol bacağında ağrı hisseden Emre Belözoğlu bir süre çalışmaya ara verdi. Şenol Güneş'in de yanına gelerek durumunu sorduğu Emre, daha sonra ise takımla çalışmaya devam etti.
Cenk Tosun'la özel olarak görüştü: İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş, saha kenarında bir süre golcü futbolcu Cenk Tosun ile özel olarak da görüştü.