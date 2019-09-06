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Türkiye Varlık Fonu'ndan milli piyango ve at yarışlarında yeni model

TÜRKİYE Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, Varlık Fonu'nun neden kurulduğuna dair soruları cevapladı. Milli Piyango ve at yarışlarıyla ilgili doğru modelin oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Sönmez Varlık Fonu'nun tam olarak anlaşılamadığını ve yanlış bir algı oluşturulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu konuda yanlış bir algı var. Sadece cari fazla veren ülkelerde varlık fonu olur algısı doğru değil. Önemli olan fonun kaynağı. Fonun kaynağı petrol fazlası, ihracat fazlası olabilir. Bir de farklı bir model olan varlığa dayalı kalkınma fonu var. Türkiye'deki model değer yaratımına odaklı bir model. Fon stratejik hedeflere katkı sağlamayı hedefliyor. Varlık Fonu kadrosu 40-50 kişi civarında. Şu anki kadromuzu organik bir şekilde büyütüyoruz. Belli bir plan dahilinde büyüdüğümüz için önümüzü görerek her gün bir tuğla kurarak duvarı örmeye çalışıyoruz."

"Şirket hisselerinin rehin verilmesi söz konusu değil"

Varlık Fonu şirketi hisselerinin rehin verilmesi iddiası üzerine Sönmez, "Gündemimizde varlıkları rehin etme planı yok. Şirket hisselerinin rehin verilmesi söz konusu değil. Alternatiflerden biriymiş ama reddedilmiş" dedi. 

Varlık fonu nasıl kaynak yaratıyor?

Varlık Fonu'nun nasıl kaynak yarattığına ilişkin konuşan Sönmez, "Bir tanesi borçlanma, diğeri portföy şirketlerinden yararlanma. Milli Piyango'da cirodan fona kaynak akışı olacak. Borçlanmayı da makul şekilde yapacağız. Borçlanmanın maliyeti daha düşük olduğu için sermaye maliyetimizi düşüreceğiz" diye konuştu.  

"Milli piyango'nun sahibi devlet"

Sönmez, Milli Piyango ihalesiyle ilgili şöyle konuştu: "Milli Piyango'nun sahibi devlettir.  Varlık Fonu 47 yıl boyunca lisansı olmaya devam edecek. Hasılat paylaşımına dönük hizmet alım modeli. Kamuya sağlanan değer 28,1 milyar TL'dir. Bu modelde kazanan devlet olacak. Bugünkü cironun üç katı kadar hasılat taahhüdü vermektedir kazanan taraf.

"Rekabet oluşmazsa işin sahibi olarak devreye gireriz"

Şartnamemizde ağır hükümler var, rekabeti önleyici durumda caydırıcı sözleşmeyi iptal edici hükümlerimiz var. Bütün oyuncuların internet platformu var. Şans oyunları sadece bayiler üzerinden dönmüyor. Bunun yanında online dediğimiz yeni platformlar da önemli rol ediniyor. Katılımcıların elektronik platformları var. Bugünkü kazanan tarafın da bildiği bir yapı. Bütün oyunculara eşit mesafede olmak zorunda online tarafında. Rekabetin oluşmadığı bir yerde işin sahibi olarak devreye girebiliriz." 

"At yarışlarında doğru modeli araştırıyoruz"

Sönmez, Türkiye Jokey Kulubü'yle ilgili olarak, "Bugün baktığınızda TJK bizden bağımsız bir dernek. Fonun lisansı yarış yaptırma ve bahis lisansı. Bunun için doğru modelin ne olabileceği konusunda uzun dönemden beri sektör oyuncularıyla konuşuyoruz. Yabancı yatırımcıyı da çekebileceğimiz bir yapıya getirmemiz lazım. Milli Piyango oyunları şans oyunlarının yüzde 60-70'idir. Türkiye'de önce bahis, at yarışı,  Sonra Milli Piyango'dur. Doğru modeli istihdamı at yetiştiriciliğini teşvik edici doğru modeli araştırıyoruz. Yakın zamanda bazı haberler duyacaksınız" dedi. 

"Varlık Fonu gayrimenkul projesi değil"

İstanbul Finans Merkezi konusunda değerlendirme yapan Sönmez şunları kaydetti: "Finans merkezi bir gayrimenkul projesi değil. Bu projenin öncelikle bitirilmesi ve eko sistemin oluşturulması konusunda katkılarda bulunacağız. Yatırımcı olarak yer alıp projenin tamamlanması konusunda katkımızı koymak istiyoruz."

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