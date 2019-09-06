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Bahçeli'nin çağrısı sonrası bir istifa daha! Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı 'yuvaya' döndü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı öncesi yaptığı çağrı günden güne karşılık bulmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan’ın istifa ettiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı öncesi 'fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarım" diye nitelediği İyi Partililere geri dönün" çağrısı Türkiye'nin birçok yerinden yanıt buldu.

Bahçeli'nin sözleri İYİ Parti teşkilatlarında kopuşlara neden olmaya devam ediyor. Bir 'yuvaya dönüş' haberi de bugün Çankırı'dan geldi.

Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan’ın istifa ettiğini açıkladı.

Doğan'ın istifasına ilişkin gönderdiği açıklama şu şekilde;

Siyaset hayatım tesadüflerle başlamadı. Çok büyük bir çaba sarfettim, sarfettiğim bu çabanın hiçbir noktasından pişman olmadım ve hiçbir cefasından da kaçmadım.
Her hangi bir makamda değil ülkücü olarak bir ömür geçirmek çabasında oldum. Yüce Rabbime şükürler olsun ki onun huzurunda seccadeye baş eğmekten başka bir yön bulmadım.

“Allah var gam yok” dedim ve O neylerse güzel eyledi.

14 yaşımda başladığım kutlu davamda Başbuğum Alparslan Türkeşin de dediği gibi siyaset çizgimde hiçbir kırıklık olmadan bugün siz değerli ülküdaşlarımın gönüllerinde hiçbir makamdan daha değerli olmayan bir makamda yer edindim.

Bugün 41 yaşımdayım! Osman Bölükbaşı, Alparslan Türkeş, Dündar Taşer, Gün Sazak, Galip Erdem gibi Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için bugun başkanlık divanımdaki arkadaşlarımla birlikte Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım.

Ülkücü şehitlerimin aileleri ve gazilerim bana haklarını helal etsin. Onlar sayesinde bu topraklar VATAN olmaya devam etmiş, AY-YILDIZLI bayrağım Türk Yurdunda dalgalanmaya devam etmiştir.

VATAN SAĞOLSUN kelâmından daha değerli bir prensibim olmamıştır.
Ülkü ocaklarında beraber aynı tasdan çorba içtiğim arkadaşlarım içerisindeki hiç bir kimse bir kişiye beş kişi dalan haydut arkadaşım olmamıştır. Göğsü Vatan millet bayrak sevdasıyla yanan ülküdaşlarım olmuştur. Bu vesileyle buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ PARTİ çankırı merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

Mhp genel başkanı sayın Devlet Bahçeli beyin Ülkücünün yeri yuvasıdır sözünü önemsiyor. Buradan o çağrıya karşılık veriyorum

Duruşumun belli olduğu davamda Ülkücü ve Türk Milliyetçisi olarak devam edeceğim.

VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN.

Bahçeli'nin çağrısı

MHP lideri Bahçeli, İYİ Partililere çağrıda bulunarak, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir." ifadelerini kullanmıştı.

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