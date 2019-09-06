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Vladimir Putin'e göre dünyanın en güzel yeri bakın nereymiş!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada Kamçatka’dan daha güzel bir yer görmediğini belirterek, yarımadayı ‘pırlantamız’ olarak nitelendirdi.

Putin, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Uzak Doğu bölgesinin geliştirilmesinde katkıda bulunan kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Rusya’nın tek volkan müzesi olan Kamçatka’daki ‘Volkan Akvaryumu’nun kurucusu Sergey Samoylenko’nun, müze konusunda federal destek istemesi üzerine Putin, “Kamçatka, bizim pırlantamız. Genel anlamda bir doğa koruma alanı, oradaki her şey korunuyor. Dünyada Kamçatka’dan daha güzel bir yer görmedim” dedi. Rus lider, Samoylenko’nun girişimini takdir ederek, müzeyi unutmayacaklarını ifade etti.

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