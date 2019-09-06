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Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev'e şartlı tahliye kararı...

Anadolu Ajansı

"Holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından mayıs ayında hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev 17 Eylül'de tahliye edilecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da kavgaya karıştıkları gerekçesiyle hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in şartlı tahliye edilmesine karar verildi.

Belgorod bölgesinde Alekseyevskiy Mahkemesi, Kokorin ve Mamaev'in şartlı tahliyesine hükmetti. Futbolcular 17 Eylül'de tahliye edilecek. 

Mayısta "Holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Rus milli futbolcular Kokorin 18 ay ve Mamaev 17 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. 

Rusya Premier Lig'de şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, Ekim 2018'de Moskova'da gerçekleştirilen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı. 

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