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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması' ile ilgili, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir. Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Oktay'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir" 

"Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır"

"Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir."

"(Putin'in G7 önerisi) Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar."

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