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Süleyman Soylu'nun "İstanbul'a kayyum" çıkışına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" yanıtını veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Soylu'nun verdiği yanıt siyaset gündemini hareketlendirdi. Soylu'nun açıklamalarının sorulduğu Ekrem İmamoğlu, "Polemiklerden nemalanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir şeyi aklına bile getirmesin"

Soylu'nun "kayyum" açıklamasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da iki kez seçim kazanmış birine, atanmış birine bunları söylemesi haddi değil. Maalesef hukuk askıya alınmış durumda. 6 Mayıs'ta başlayan yargı darbesi Diyarbakır, Van ve Mardin'deki siyasi darbe ile belediye başkanları görevden alındı. Biz belediye başkanlarımızın yanındayız, arkasındayız. Böyle bir şeyi aklına bile getirmesin, aklının ucundan bile geçirmesin. Burası dağ başı değil, o da eşkıya değil. Bu yaptığı eşkıyalık. Kendini eşkıya mı sanıyor İçişleri Bakanı? İçişleri Bakanı olduğunu hatırlatırız ona.

"Her şey mümkündür"

Tepki gösteren bir diğer isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ti. Erkek yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Hangi gerekçe ile acaba İstanbul'a kayyım atamayı düşünüyorlar?

Zaten İstanbul'un iradesine büyük bir saygısızlık 6 Mayıs'ta YSK kararıyla yapıldı. Sandığa darbe yapıldı. İstanbul'un iradesine bir darbe yapıldı. Şimdi tekrar mı bir darbe yapmak istiyorlar? Ama adaletin olmadığı yerde her şey mümkündür. Memlekete büyük zarar verirler. Kendileri ile birlikte memleketi de uçuruma sürüklerler. 

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