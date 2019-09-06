İngilizlerden Uğurcan Çakır için olay anket! Biçilen çılgın rakama bakın

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır için düzenlenen ankette, Liverpool taraftarlarının yüzde 75’i, “Alınmalı” seçeneğini işaretledi. Uğurcan için biçilen fiyat ise dudak uçuklattı.

Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe maçında Liverpool scoutları tarafından takip edilen ve beğenilen Uğurcan Çakır için, readliverpoolfc. com anket düzenledi.

Yüzde 75’i olmlu görüş bildirdi

Ankete katılan taraftarların yüzde 75’i genç file bekçisinin alınması yönünde oy kullanırken, “Hayır” seçeneğini işaretleyenler sadece yüzde 15’te kaldı.

14 milyon sterline almak mümkün olmayacak

Sitede yapılan değerlendirme haberde ise, “23 yaşında ve gelişmek için hala çok zamanı var. Uzun vadeli yatırım için harika bir seçim olur. Kesinlikle Liverpool’da oynayacak yeteneğe sahip. Ancak onu 14 milyon sterline almak mümkün olmayacak. Çünkü fiyatı yükseliyor. Kırmızılar’ın kesinlikle takip etmesi gereken bir transfer” denildi.