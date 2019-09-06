İstanbul'da cami açılışı! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa, Abdülhakim Sancak cami açılışında son dakika açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışını gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ne geldi.

Erdoğan’a burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eşlik etti.

Erdoğan konuşmasında cami ile ilgili bilgiler aktararak şunlara değindi:

"Müjde büyük"

29 metre minare yüksekliğine sahip. 170 metre karelik revak altında yer alan çok amaçlı mekanlar külliye içerisindeki alanları da kapsamaktadır.

Caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Akustik itibariyle güçlü bir akustiğe sahiptir.

4 cepheden ışık almakta ve oldukça ferah bir iç mekan duygusu vermektedir. Hat yazılarındaki anlam ve mana da mimari bütünlüğü ortaya koymaktadır. Sizlerin huzurunda Sancar ailesine şükranlarımı ifade ediyorum. Müjde büyük. 'Kim benim için dünyada bir mescit inşaa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşaa ederim' diyor Rabbim. Ayazağa'daki gençlerimiz için çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum.

Kurdele kesilerek ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açılış öncesi dua okudu. Sonrasında kurdela kesilerek cami resmen ibadete açıldı.