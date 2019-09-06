HABER /  POLİTİKA

İstanbul'da cami açılışı! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa, Abdülhakim Sancak cami açılışında son dakika açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışını gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ne geldi.

Erdoğan’a burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eşlik etti. 

Erdoğan konuşmasında cami ile ilgili bilgiler aktararak şunlara değindi:

"Müjde büyük"

29 metre minare yüksekliğine sahip. 170 metre karelik revak altında yer alan çok amaçlı mekanlar külliye içerisindeki alanları da kapsamaktadır.

Caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Akustik itibariyle güçlü bir akustiğe sahiptir.

4 cepheden ışık almakta ve oldukça ferah bir iç mekan duygusu vermektedir. Hat yazılarındaki anlam ve mana da mimari bütünlüğü ortaya koymaktadır. Sizlerin huzurunda Sancar ailesine şükranlarımı ifade ediyorum. Müjde büyük. 'Kim benim için dünyada bir mescit inşaa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşaa ederim' diyor Rabbim. Ayazağa'daki gençlerimiz için çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum.

Kurdele kesilerek ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açılış öncesi dua okudu. Sonrasında kurdela kesilerek cami resmen ibadete açıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li Saliha Aydeniz oturma eylemi yapan ailelere kolay gelsin dedi tepki aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir
Süleyman Soylu'nun "İstanbul'a kayyum" çıkışına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt
Mustafa Elitaş'tan Ahmet Davutoğlu'na tepki! Hırs uğruna...
Türkiye Varlık Fonu'ndan milli piyango ve at yarışlarında yeni model
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanacak mı? Süleyman Soylu pazar günü açıklayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Susamam sözleri! Sanışer'in Susamam Rap şarkısının sözlerinin tamamı
2019 anasınıfı öğrenci ihtiyaç listesi neler lazım tam liste
Ali Babacan'ın partisi kurulmadan dağılıyor mu? Alçı bomba kulisi patlattı
Nihat Özdemir: İstanbul'a dönüş zamanı gelmişti
Fatih Terim'e verilen ceza sonrası TFF Başkan Vekili Bahçıvan'tan tepki
Edirne'de Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yorumlar