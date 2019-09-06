HDP'li Saliha Aydeniz oturma eylemi yapan ailelere kolay gelsin dedi tepki aldı

HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" dedi. Bu cümleleri duyan anneler isyanlarını bir kez daha haykırdı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını öne süren, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin oturma eylemi 4. gününe girerken, eyleme katılan aile sayısı 11'e yükseldi.

Ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" sözü gerginlik yaşanmasına sebep oldu.

Kısa süreli gerginlik

HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, il binasına girerken ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" dedi. Ailelerin Aydeniz'e tepki göstermesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Anneler ise; "Geliyorlar, 'Kolay gelsin' diyip geçip gidiyorlar. Çocuklarımızı verin bize." diye seslendi.

Aileler: Eylemi sonlandırmayacağız

Yaşanan gerginliğin ardından anneler çocuklarını geri istediklerini belirterek, evlatları gelmeden oturma eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade ettiler.