HDP önünde başlatılan eylemler devam ediyor! İşte PKK tarafından kaçırılan o çocuklar

HDP'nin gelip bize bağırmasını istemiyoruz

Dağa kaçırılan çocuklara çağrıda bulunan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt da “Çağrımız, çocuğumuzu bize geri göndersinler. Cumhurbaşkanımız ve bir bütün kamuoyu duyarlı olur. Sizin aracılığınızla inşallah bir yerlere sesimiz gider ve inşallah çocuk bize iade edilir. Hiçbir gelişme yok ve bizler sessiz sedasız oturuyoruz. Dün bizlere dediler, 'Siz neden burada oturuyorsunuz?' Amcama bağırıp çağırdılar. Bizler de onlara en demokratik hak olan tepkimizi gösterdik. HDP’lilerin gelip bize bağırıp çağırmalarını istemiyoruz, mantıklı bir cevap istiyoruz. Bağırıp çağırdılar, bizler de tepkimizi onlara karşı ortaya koyarız.” diye konuştu.