Ali Babacan'ın partisi kurulmadan dağılıyor mu? Alçı bomba kulisi patlattı

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili kulis yazan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, harekette çatırdama olduğunu belirterek Ertuğrul Günay ve Haşim Kılıç'ın ayrılmak üzere olduğunu söyledi.

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Ali Babacan Hareketi’nde çatırdama var" başlığıyla yayımlanan yazısında anlattıklarının daha önce anlatılanlara hiç benzemediğini savundu ve "Siz bakmayın ‘Ben her şeyi biliyorum’ deyip de kalem oynatanlara" dedi.

"Ben size Ali Babacan Hareketi’nin tam kalbinde neler oluyor aktarayım…" diyen Nagehan Alçı, yazısında şu bilgileri aktardı:

"Atalay bu işin tam merkezinde"

Mesela Beşir Atalay’ın bu hareket içinde olmadığını söylemek Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olmadığını iddia etmekten farksız. Atalay bırakın olmamayı, bu işin tam merkezinde. Hatta en önemli figür ve karar verici. Babacan’ı yönlendiren, ‘abilik’ yapan, esas karar merci.

Bu hareket daha partileşmeden çok ciddi bir krizin eşiğine gelmiş. Özellikle merkez-sağ ve sosyal demokrat kökenliler Babacan hareketinin gidişinden rahatsız.

"Yol ve yöntem ile ilgili ciddi tereddütlerim var"

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Babacan ile birlikte anılan isimlerden biri. Ancak kendisiyle konuşunca birtakım rahatsızlıkları olduğunu gördüm. Bana şunu söyledi:

'Bu işin liderliği ve liderin etrafındaki insanlar, yol ve yöntem ile ilgili ciddi tereddütlerim var.’ Bu çıkış Çelik’in daha partileşmeden bu hareketten kopmaya doğru gittiğine işaret ediyor. Çelik’in AK Parti’den istifa etmemesinin temelinde de bu yatıyor.

Belli ki bu hareketin içindeki kimi isimler arasında ciddi bir gerilim var.

Öncelikle şunu söyleyeyim: Babacan Hareketi’nin kendisi ile ilgili kamuoyunda çizdiği imaj merkez sağa oturacak ve özgürlükçü demokratik değerleri de içerecek bir partiye doğru evrileceği yönünde.

"Abdullah Gül çözebilir mi? Bilmiyorum"

Ancak bu hareket temelde 4 isim üzerinden ilerliyor: Ali Babacan, Beşir Atalay, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin. Bu 4 ismin de ortak özelliği MSP-Refah Partisi geleneği içinden gelmeleri.

Hüseyin Çelik, Ertuğrul Günay ve Haşim Kılıç gibi isimler ise MSP-RP geleneğinden gelmedikleri için hareketin çekirdeğinde yer almıyorlar ve gördüğüm kadarıyla bu durumdan rahatsızlar. Bu problemi bu hareketin manevi lideri konumundaki Abdullah Gül çözebilir mi? Bilmiyorum.

Ertuğrul Günay ve Haşim Kılıç

Duyduğum kadarıyla Hüseyin Çelik’in yanısıra hareketten kopma olasılığı yüksek diğer iki isim ise Ertuğrul Günay ve Haşim Kılıç. Bu harekete başından beri destek veren eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç’ın özellikle çekirdekteki 4 isimden biri nedeniyle rahatsızlığı olduğunu ifade edebilirim.

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