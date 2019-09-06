2019 anasınıfı öğrenci ihtiyaç listesi neler lazım tam liste

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 eğitim yılı takvimini açıkladı. Peki yeni MEB yönetmeliğine göre bu sene 1. sınıfa yani ilkokula başlama yaşı kaç olacak, anasınıfı kayıtları ne zaman kaç yaşındaki çocuklar için başlayacak? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre merak edilenler...

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Değişen MEB yönetmeliği sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri bekleyen değişiklikleri bir bir açıkladı. 2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki bu sene 1. sınıfa başlama yaşı kaç olacak, 66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı, ana sınıfı kayıtları kaç yaşında başlayacak? İşte merak edilenler...

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

ANAOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

Anaokullara kayıt dönemi yeni yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır. (10 Temmuz 2019 değişikliğine göre bakınız)

* Bu hükme göre 57 ayını tamamlayan ve 69 ayını tamamlamayan çocukların kaydı ana sınıfına yapılır.

* Boşluk kalması halinde 45 - 56 ay arasında ki çocukların kaydı da yapılabilir. Ancak bunun için boş yer kalması gereklidir.

Açıklama : Ay hesaplamasında Eylül ayının sonu baz alınmaktadır.

Örneğin

* 2019 - 2020 öğretim yılı için kayıt yaptıracaksanız eğer, 2019 Eylül ayının sonu itibari ile ayını tamamlayan çocukların kaydı alınacaktır.

* Ana sınıflarına kayıt yaptırılırken ilk olarak 57 ayını tamamlayan çocuklardan başlanılır. En büyük yaş grubu ise 69 ayını tamamlamayan çocuklara kadardır. Ancak sınıfta boş yer kalması halinde 45 aya kadar öğrenci alınabilir.

* Ayrıca İlkokul çağına gelen 69 - 70 - 71 aylık çocukların 1 yıl erteleme hakları vardır. Bu çocuklarda ana sınıfına kayıt olabilir. Ayrıca bu çocuklar daha önce ana sınıfına gitmemiş iseler öncelik tanınır.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Birçok değişikliği barındıran yeni yönetmelikte anaokuluna başlayan çocukların kayıt tarihleri, ders saati ve teneffüs süreleri yeniden düzenlendi.

"Yeni yayınlanan yönetmelikle beraber neler değişti?" sorusunun cevabı şu şekilde:

Yeni yönetmelikte; ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca; 69,70 ve 71 aylık çocuklar velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirilir veya kayıtları bir yıl ertelenir. 66,67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kayıt edilecek.

ANAOKULUNA NE ZAMAN KAYIT YAPTIRILIR?

Yeni yönetmelikte; Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına; kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak.

2019 ANASINIFI KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bu sene ana sınıfına başlayacak olan öğrenciler için ön kayıtta öğrenci velilerinden istenen belgeler aşağıdaki gibidir. (Bu belgeler okulların durumuna göre değişiklik gösterebilir)

*Ana sınıfı, Anaokulu Ön Kayıt için Gerekli Olan Belgeler:

*Öğrenci Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi

*Öğrenci Velisi Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi

**Nüfus Kayıt Örneği

Öğrenci Fotoğrafı

*Aşı karnesi

*Ana sınıfı Ön Kayıt Başvuru Formu (Okuldan Verilecek)

*Kırtasiye malzemeleri

DERS SAATİ VE TENEFFÜS SÜRESİ NE KADAR OLDU?

Yeni yönetmelikte; ders saati 40 dakika oldu. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise an az 10 dakika süre ayrılacak.

İFTİHAR BELGESİ KALKTI MI?

Yeni yönetmelikte; Sosyal etkinlikler kapsamında üstün başarı gösteren öğrenciler 8.6.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecek.

Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir denilerek; İftihar belgesi adına yer vermemiştir. Eski yönetmelikte geçen İftihar Belgesi yazıları çıkarılmıştır.

ÖĞRETMENLER ÖĞLE ARASINDA NÖBET TUTACAK MI?

Yeni yönetmeliğe göre İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutacak.

Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenecek.

DEVAMSIZLIK BİLGİSİ VELİYE E-POSTA YA DA MESAJLA BİLDİRİLECEK

Devam-devamsızlık konusunda yeni eklenen düzenlemeye göre; Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bildirilecek. Bazı okullarda bu hali hazırda yapılan bir uygulamaydı ancak yönetmelikte yer almıyordu.

HAMİLE ÖĞRETMENLERE NÖBET VERİLMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez olarak madde revize edildi. Eski yönetmelikte doğuma 3 hafta kala ve doğumdan itibaren 1 yıl süreyle nöbet görevi verilemiyordu.

İZİNSİZ SES YA DA GÖRÜNTÜ KAYDEDEN ÖĞRENCİLERE KINAMA VERİLECEK

Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydeden veya yayınlayan öğrencilere Kınama Yaptırımı verilecek.

ARA TATİL DÜZENLEMESİ YÖNETMELİKTE

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi, 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda eğitim sisteminin daha verimli yürütülmesi amacıyla; 24.06.2019 tarihinde MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ( 2019-9 nolu genelge ) illere gönderilen yazıyla birlikte değişmişti.

Ara tatiller; Birinci dönem ara tatili ( 18-22 Kasım 2020 ) ve İkinci dönem ara tatili ( 6-10 Nisan 2020 ) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

Yeni yönetmelikte; Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “hafta sonu,” ibaresi “hafta sonu tatili, ara tatil” olarak değiştirilmiştir.