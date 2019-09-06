Aşure günü nedir Diyanet aşure günü ayın kaçında başlıyor?

Aşure günü ne zaman ayın kaçında aşure günü başlıyor soruları Muharrem ayı orucunun sonlarına yaklaşırken merak konusu oldu. Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramın'ndan sonraki önemli gün aşure günü 9 Eylül'de başlayacak. Peki aşure günü kaç gün sürecek, neler yapılır?

Aşure günü ne zaman 2019, aşure ne zaman başlıyor soruları merak konusu oldu. Muharrem ayı içinde olan ve Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'ndan sonraki önemli gün olan aşure günü önümüzdeki hafta yani 9 Eylül pazartesi günü başlıyor. Allah'ın birçok duayı kabul ettiği gece olan aşure gecesinde neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli?

MUHARREM AYI (HİCRİ YILBAŞI) NEDEN ÖNEMLİDİR: Peygamber efendimiz Hz Muhammed, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de ise gördüğü baskı ve zullümler akabinde Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsî yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının 1. günü de, hicri kamerî yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN: Diyanet tarafından açıklanan bilgiye göre bu yıl Aşure Günü 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE GECESİ: Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

AŞURE TARİFİ

Aşure Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı buğday,

1 su bardağı kuru fasulye,

1 su bardağı nohut,

2 su bardağı kuru kayısı,

Yarım su bardağı sarı üzüm,

15 adet kuru incir,

Yarım çay bardağı kuş üzümü,

2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş),

3.5 su bardağı toz şeker,

Yarım su bardağı süt.

AŞURE YAPILIŞI

*1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslayalım.

*Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslayalım.

*Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayalım.

*Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayalım ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayalım.

*İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayalım ve suyunu süzelim.

*Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatalım ve suyunu süzelim.

*Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)

*Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)

*Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzelim.

*Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyalım.

*İçine 7 su bardağı suyu ilave edelim ve 30 dakika haşlayalım. (Kendi düdüklümüzün pişirme süresi farklı olabilir.)

*Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltalım.

*Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatalım.

*Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatalım.

*35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edelim.

*50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştıralım.

*Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alalım.