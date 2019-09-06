SON DAKİKA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı! Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Sabancı Holding'ten Yünsa'yı almıştı! Ziraat Katılım ile ortaklığa gitti

Yünsa'yı Sabancı Holding’den satın alan Sürmegöz Tekstil Ziraat Katılım ile ortaklığa gitti.

Şirket sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamına 69 milyon 458 bin lira değer biçildi. Şirketten bugün yapılan açıklamada ise Ziraat Katılım’ın yeni kurulan şirkete ortak olduğu ifade edildi.

Sümergöz tekstil sermaye artırımına gitti

50 bin lira sermaye ile kurulan Sürmegöz Tekstil çıkarılmış sermayesini 20 milyon liraya yükseltme kararı aldı. Artırılan sermayenin 5 milyon liralık kısmının 2.5 milyon lirasını Mustafa Sürmegöz, 2.5 milyon liralık kısmını ise Ziraat Katılım peşin olarak ödedi.

Sermayenin kalan kısmının ise 24 aylık süreçte eşit taksitlerle ödenmesi kararı alındı. Mustafa Sürmegöz ile Ziraat Katılım, Yünsa’yı satın alan şirkette yüzde 50’şer payla eşit ortak oldu.

Ne olmuştu?

Sabancı Holding, Yünsa'da sahip olduğu sermayenin yüzde 57,88'ini temsil eden hisselerin tamamını Sürmegöz Tekstil'e 29 Ağustos tarihinde sattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yenikapı'ya çekilen Mercedes'i kullanan CHP'li Hüseyin Aksu'dan açıklama
Rıdvan Dilmen sürpriz teklifi itiraf etti: Özür diledim ama ilerde olur diye düşünüyorum
İstanbul'da cami açılışı! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
HDP'li Saliha Aydeniz oturma eylemi yapan ailelere kolay gelsin dedi tepki aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir
Mustafa Elitaş'tan Ahmet Davutoğlu'na tepki! Hırs uğruna...
ÖNCEKİ HABERLER
Arnavutköy'de eşini ve kızını öldüren cani aldığı ceza için razıyım dedi
Susamam sözleri kimin Susamam şarkısını kimler söylüyor?
Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen Hüseyin Aksu'dan yanıt
Gomis'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt!
AYM kararı sonrası ilk beraat
AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2019 AÖL ders ekleme
Yorumlar