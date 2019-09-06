Sabancı Holding'ten Yünsa'yı almıştı! Ziraat Katılım ile ortaklığa gitti

Yünsa'yı Sabancı Holding’den satın alan Sürmegöz Tekstil Ziraat Katılım ile ortaklığa gitti.

Şirket sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamına 69 milyon 458 bin lira değer biçildi. Şirketten bugün yapılan açıklamada ise Ziraat Katılım’ın yeni kurulan şirkete ortak olduğu ifade edildi.

Sümergöz tekstil sermaye artırımına gitti

50 bin lira sermaye ile kurulan Sürmegöz Tekstil çıkarılmış sermayesini 20 milyon liraya yükseltme kararı aldı. Artırılan sermayenin 5 milyon liralık kısmının 2.5 milyon lirasını Mustafa Sürmegöz, 2.5 milyon liralık kısmını ise Ziraat Katılım peşin olarak ödedi.

Sermayenin kalan kısmının ise 24 aylık süreçte eşit taksitlerle ödenmesi kararı alındı. Mustafa Sürmegöz ile Ziraat Katılım, Yünsa’yı satın alan şirkette yüzde 50’şer payla eşit ortak oldu.