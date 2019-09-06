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Gomis'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi.

Bi dönem Galatasaray'da forma giyen ve Spor Toto Süper Lig'de gol kralı olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, teknik direktör Fatih Terim'e övgüler yağdırırken hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına nokta koydu.

Gomis, deneyimli teknik adam için "Benim için futbolun en büyük karakteri" derken, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruba düştü. Ama Fatih Terim yine büyüsünü yapacaktır" ifadelerini kullandı.

''Falcao'ya Türkiye'ye gelmesini söyledim''
Falcao ile transferi öncesi konuştuğunu söyleyen Gomis, "Ona Türkiye'ye gelmesini söyledim. Taraftarın tutkusunu gördükten sonra kendini evinde gibi hissedecek ve hızlıca uyum sağlayacaktır" dedi.

''Comolli ile sadece arkadaşça bir sohbet gerçekleştirdik''
Comolli ile buluşması hakkında da konuşan Gomis, Fransız futbol adamı ile dostça bir görüşme yaptıklarının altını çizerken "Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş'a da büyük saygı duyuyorum. Ancak Comolli ile sadece arkadaşça bir sohbet gerçekleştirdik. Damien Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamayacağımı çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

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