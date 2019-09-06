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Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen Hüseyin Aksu'dan yanıt

Yenikapı'da sergilenen 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracını kullandığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Hüseyin Aksu konuyla ilgili açıklamada bulunmaktan çekindi.

Yenikapı'da 'sergilenen' lüks aracı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtilmişti.

DAksu, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırkan "Gündemimiz şu an farklı" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi.

Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, izne çıktığında hep koltuğunu CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya bıraktı. Aksu'ya meclis üyesiyken İBB tarihinde ilk defa başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. 2010 model Mercedes S serisi 34ER5875 plakalı makam aracı da Hüseyin Aksu'nun hizmetine sunuldu.

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