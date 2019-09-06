Medya tarihinde görülmemiş olay! Star Gazetesi'nin içinden Akşam'ın sayfaları çıktı

Bugün Türk medya tarihinde görülmemiş ilginç bir olay yaşandı. Star Gazetesi’nin içinde Akşam Gazetesi'nin 4. ve 17. sayfaları çıktı.

Bugün yayımlanan Star Gazetesi'nin içinde Akşam Gazetesi'nin sayfalarının çıkması şaşkınlık yarattı. Medyaradar'ın haberine göre, Star alan okuyucular gazeteyi açtıklarında Akşam'ın 4. ve 17. sayfaları ile karşılaştı.

Her iki gazetenin de TürkMedya'ya bağlı olduğu bilinse de teknik olarak, böyle bir karışıklığın mümkün olmadığı belirtiliyor. Rrotatiften geçen aynı kağıt yaprağının içinde iki gazeteden de sayfalar olması ancak matbaaya yollanan tasarımda iki gazetenin birbirine girmiş olmasıyla karışabilir.

O sayfalar şu şekilde: