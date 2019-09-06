Ahmet Davutoğlu'dan sürpriz telefon! HDP binası önünde eylem yapan annelere destek oldu

Siyaset gündeminde birkaç gündür AK Parti'den ihraç edilme süreci konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı.

Mensubu olduğu AK Parti'ye son zamanlardaki sert eleştirileri nedeniyle kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilen ve yeni parti çalışmalarına hız vereceği anlaşılan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri aradı.

"Davutoğlu'nun selamlarını ilettik kendilerine"

Görüşmeyi açıklayan Eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç şunları söyledi, "Biz sabah saat 11.00'e doğru arkadaşlarımızla birlikte HDP İl Başkanlığı önündeydik. Orada çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 11 aile eylem yapıyor.

Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun selamlarını ilettik kendilerine. Hepsinin de karşı selamlarını aldık. Ahmet Davutoğlu'nun konuya ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirttiler. Bu süreçte kendilerine verilen desteğin çok önemli olduğunu ve çocuklarına kavuşmak istediklerini söylediler."