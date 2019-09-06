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İBB'nin Yenikapı'ya dizilen araçları! Ekrem İmamoğlu konuşma yapacak

İBB'ye ait ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçları Yenikapı'ya yan yana dizen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sevkiyat tamamlandıktan sonra alanda  konuşma yapacak.

Yenikapı'daki hareketlilik bugün de son bulmadı. Araç sevkiyatının pazar gününe kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Sevkiyatların tamamlanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun alanda konuşma yapacağı de ilk gelen bilgiler arasında.

Lüks araçlar da getirilmeye başlandı

Alanda çekilen görüntülerde; Mercedes, Audi ve Volkswagen marka makam araçlarının da alana getirildiği görülüyor.

Hizmet araçları tartışma başlattı

Üzerinde "Hizmet Aracı" yazan otomobillerin ve zabıta araçlarının alan getirilmesi tartışmalara neden olmuştu.

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