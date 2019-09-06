Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'na destek için adliyede kalabalık grup karşıladı

İddianamede yer alan suçlamalardan olan “Kamu görevlisine hakaret” iddiasına da değinen Kaftancıoğlu, “Kimseye görevinden dolayı hakaret etmediğim gibi herhangi bir somut istinadım da yoktur. Anadolu'da bir öğretmenin çocuğu olarak büyümüş biri olarak, ayrıca Anadolu'da görev yapmış bir hekim olarak kamu görevlisine hakaret etmedim, etmem. Bunları daha önce savunmamda belirtmeme rağmen mütalaada yer almasına üzülerek tanıklık ediyoruz” diye konuştu.