Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'na destek için adliyede kalabalık grup karşıladı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün 5 ayrı suçlamadan yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'na destek için binlerce kişi Çağlayan'a koştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek için adliyede.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada bir kez daha yargıç karşısına çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kaftancıoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan Canan Kaftancıoğlu savunmasına kendisine destek için duruşma salonunda olan herkesi selamlayarak başladı. “48 günün ardından yeniden bir aradayız” diyen Kaftancıoğlu, üstünlerin hukukuna değil hukukun üstünlüğüne inandığını belirtti.
Geçen duruşmada yaptığı birkaç detayı hatırlatmak istediğini aktaran Kaftancıoğlu, “Öncelikle ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim bundan sonra da etmem. Kim ne söylerse söylesin, hakikati nasıl çarpıtırsa çarptırsın hakaret etmem. Mustafa Kemal’in oturduğu bu makama hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Memleketimizde AK Parti genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı. AK Parti Genel Başkanı'na yönelik siyasi eleştirilerim cumhurbaşkanına hakaret kapsamına sokulmaktadır. Yaptığım siyasi eleştiriler cumhurbaşkanlığını ayrı tutarak cumhurbaşkanının AK Partili kimliğine dairdir” dedi.
İddianamede yer alan suçlamalardan olan “Kamu görevlisine hakaret” iddiasına da değinen Kaftancıoğlu, “Kimseye görevinden dolayı hakaret etmediğim gibi herhangi bir somut istinadım da yoktur. Anadolu'da bir öğretmenin çocuğu olarak büyümüş biri olarak, ayrıca Anadolu'da görev yapmış bir hekim olarak kamu görevlisine hakaret etmedim, etmem. Bunları daha önce savunmamda belirtmeme rağmen mütalaada yer almasına üzülerek tanıklık ediyoruz” diye konuştu.