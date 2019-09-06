Ekrem İmamoğlu Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına ülkücü Ali Sukas'ı getirdi eşi İyi Partili

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir atama geldi. İmamoğlu İBB'de Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına İstanbul Ülkü Ocakları eski il başkanı Ali Sukas'ı getirdi.. Sukaş'ın eşi ise İyi Parti'de üst düzey görev sahip.

27 Haziran'da mazbatasını alarak başkanlık görevine başlayan ve son iki gündür israf olduğunu öne sürerek Yenikapı miting alanına dizdirdiği araçlar ile kendisinden söz ettiren Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir ataması dikkat çekti.

İmamoğlu, İstanbul Ülkü Ocakları eski il başkanı Ali Sukas'ı Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına getirdi.

Sukas'ın eşi Akşener'in ekibinde

İstanbul Orman Mühendisleri Odası'nın eski yöneticilerinden olan Ali Sukas'ın eşi Berna Sukas, İyi Parti'de üst düzey görevde.

Ali Sukas'ın eşi Berna Sukas, İyi Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.