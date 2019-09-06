İBB araçlarını kiralayan şirketin sahibi Adem Altunsoy kimdir? Bir işadamının damadı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi makam araçlarının Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'nden kiralandığı öğrenildi. Şirketin sahibi Adem Altunsoy ünlü bir işadamının damadı.

İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 20 Aralık 2018 tarihinde 2019 yılı için 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihaleye çıktı. İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasını kapsayan sözleşme imzalandı.

2019 yılı için yapılan ihalenin şartnamesine göre kiralanan 2 bin 432 aracın bin 179'u binek araç. Bu araçlara kiralanan 392 adet doblo araç da eklendiğinde binek araç olarak kullanılacak araç sayısı 1.571'e çıkıyor.

İhaleyi alan şirket kimin? : Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi. Şirket, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin TL'ye almıştı. Son 4 yıldaki tüm ihaleleri bu şirketin aldığı söyleniyor.

İBB'nin son 4 yıldaki araç kiralama ihaleleri ve fiyatlar şöyle:

2019-2432 araç- 139 milyon TL

2018-2155 " - 102 milyon TL

2017-2010 " - 89 milyon TL

2016-1892 " - 77 milyon TL