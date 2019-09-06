SON DAKİKA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı! Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Muhiddin Gülal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyumunda yönetilen şirket sayısını açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal TMSF kayyumunda yönetilen şirketlerin aktif büyüklüğünü açıkladı. Halihazırda TMSF tarafından yönetilen 875 şirketin olduğunu söyledi.

Uğur Şirketler Grubu, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in katılımıyla, Rıdvan Dilmen’in şirketin reklam yüzü olacağı bir imza töreninde konuştu. Zaman zaman TMSF kayyumunda yönetilen şirketleri yerinde ziyaret ederek, direkt yerinde denetim yaptıklarını dile getirdi. Arkadaşların motivasyonlarını yükseltmek adına bu ziyaretleri sık sık gerçekleştirdiklerini aktardı.

875 şirket TMSF bünyesinde

Tesisleri yerinde görmek maksadıyla ve önümüzdeki dönem projeksiyonları ile alakalı bir araya geldiklerini ifade eden Gülal, “TMSF kayyumunda yönetilen 875 şirketimiz var. Bunların toplam öz kaynağı 23, 5 milyar TL, aktif büyüklüğü 60,9 milyar milyar TL seviyesinde ve halen çalışan sayımız 44 bin 560 olarak devam etmektedir.” diye konuştu.

Şirketleri devir aldıklarında aktif büyüklüklerinin 44,7 milyar TL iken, bugün 60,9 milyar TL seviyesinde olduğuna işaret eden Gülal, “Bu şirketler TMSF kayyumunda genel olarak yüzde 36 seviyesinde büyüdüler." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu davasında son dakika kararı çıktı 9 yıl 8 ay hapis cezası!
İstanbu'a kayyum atanacak mı? Süleyman Soylu pazar günü açıklayacak
Ahmet Davutoğlu'dan sürpriz telefon! HDP binası önünde eylem yapan annelere destek oldu
Sabancı Holding'ten Yünsa'yı almıştı! Ziraat Katılım ile ortaklığa gitti
Yenikapı'ya çekilen Mercedes'i kullanan CHP'li Hüseyin Aksu'dan açıklama
Rıdvan Dilmen sürpriz teklifi itiraf etti: Özür diledim ama ilerde olur diye düşünüyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti
İBB'nin Yenikapı'ya dizilen araçları! Ekrem İmamoğlu konuşma yapacak
Susamam rap şarkı sözleri Şanişer kimdir kaç yaşında
Eskişehir'de zimmetten tutuklu eski icra müdürü: Eğer tahliye olursam zararı gidereceğim
Uzun süre telefona bakmak kadınlar için daha zararlı
İBB araçlarını kiralayan şirketin sahibi Adem Altunsoy kimdir? Bir işadamının damadı
Yorumlar