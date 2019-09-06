Muhiddin Gülal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyumunda yönetilen şirket sayısını açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal TMSF kayyumunda yönetilen şirketlerin aktif büyüklüğünü açıkladı. Halihazırda TMSF tarafından yönetilen 875 şirketin olduğunu söyledi.

Uğur Şirketler Grubu, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in katılımıyla, Rıdvan Dilmen’in şirketin reklam yüzü olacağı bir imza töreninde konuştu. Zaman zaman TMSF kayyumunda yönetilen şirketleri yerinde ziyaret ederek, direkt yerinde denetim yaptıklarını dile getirdi. Arkadaşların motivasyonlarını yükseltmek adına bu ziyaretleri sık sık gerçekleştirdiklerini aktardı.

875 şirket TMSF bünyesinde

Tesisleri yerinde görmek maksadıyla ve önümüzdeki dönem projeksiyonları ile alakalı bir araya geldiklerini ifade eden Gülal, “TMSF kayyumunda yönetilen 875 şirketimiz var. Bunların toplam öz kaynağı 23, 5 milyar TL, aktif büyüklüğü 60,9 milyar milyar TL seviyesinde ve halen çalışan sayımız 44 bin 560 olarak devam etmektedir.” diye konuştu.

Şirketleri devir aldıklarında aktif büyüklüklerinin 44,7 milyar TL iken, bugün 60,9 milyar TL seviyesinde olduğuna işaret eden Gülal, “Bu şirketler TMSF kayyumunda genel olarak yüzde 36 seviyesinde büyüdüler." dedi.