İmamoğlu İBB'nin araçlarını neden sıraya dizdi? Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'ya dizilen İBB'nin ihtiyaç fazlası araçlarıyla ilgili ilk kez konuşan CHP Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu, israfın boyutlarını göstermek için bu araçların sergilediğini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başkanlıklarını kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek amacıyla Aydın'a gitti.

Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergilediği araçlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"İsrafın boyutlarını görelim diye gösterdi"

"Kul hakkı yemeyeceksin" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Belediyelerde bini aşkın araba, bunu niye gösterdi İmamoğlu? İsrafın boyutlarını görelim diye gösterdi."

"Soğan üreticisi terörist oldu"

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: İşsizlik 8,5 milyona çıktı. Üniversite mezunları işsiz, çiftçinin hali meydanda. Öyle zaman geldi ki soğan üreticisi oldu terörist. Akıl alacak gibi değil. Bizim belediyelerin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, belediye başkanı yatağa girmeyecek, onun karnını doyuracak.

"Demiryolunda giden iki ray gibidir vicdan ve adalet"

Seçimleri kazanmamız kolay olmadı. Her türlü baskıya rağmen kazandık. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı. İptal ettiler. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum.

Bu milletin bir vicdanı var, adalet temelli vicdanı var. İptal mi ettin? 13 bin oyu çıkardı 806 bin oya.

Vicdan ve adalet önemli kavramlardır. Beraberdir. Demiryolunda giden iki ray gibidir vicdan ve adalet. Kapalı kapılar ardından adaletsizlik yaptılar, açık meydanlarda ve sandıkta vatandaşlar onun hesabını sordu. Bu milletin adalet anlayışına güveniyoruz. Bu kardeşiniz, çiftçinin, esnafın, asgari ücretlinin, emeklinin derdini anlatacak. Ben anlattıkça onlar bana saldırıyor.