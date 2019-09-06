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e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır MEB 2019

Okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Veliler ise e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır, nasıl kayıt olunur sorularının yanıtını arıyor. e okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde veliler okula gitmeden anında sınav sonuçlarını ve devamsızlıkları görecek. İşte e okul VBS sistemi hakkında merak edilenler...

E Okul VBS girişi binlerce veli ve öğrencinin gündeminde. MEB tarafından yapılan e okul VBS uygulama ile veliler öğrencinin okul durumu anlık öğrenebiliyor. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine (VBS) giriş nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

E-OKUL VBS’YE NASIL GİRİLİR: e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR: E-Okul şifre işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz. E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için;

Öncelikle, e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından, tüm bu alanları eksiksiz şekilde doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız.

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