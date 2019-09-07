Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı.

Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayata tutunamadı

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

Mardin Valiliği'nden açıklama geldi

Mardin Valiliği, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olduğu açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak, tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül 2019 günü İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen 'Şafak 127 Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama ve yer gösterme faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucumuz yaralanmıştır.

Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit olmuştur

Yaralılarımızın süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak, şehit olmustur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir."