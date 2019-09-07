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FETÖ'cü Enes Kanter İsrail televizyonunda israil'e övgüler yağdırdı!

FETÖ'cü vatan haini Enes Kanter, Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. FETÖ'cü isim Türkiye'yi bölgede hedef alan İsrail için övgüler yağdırdı.

ABD'de FETÖ yapılanmasının üyelerinden Enes Kanter, İsrail medyası üzerinden Türkiye'yi asılsız iddialarla hedef aldı.

Yahudi okullarına yardım ediyor

İsrail merkezli i24 televizyonu ve sport5.co.il internet spor sitesi üzerinden kara propaganda yapan FETÖ üyesinin, ABD'nin New York şehrinde Yahudi topluluğu ile derin ilişkisini belirtmesi ve Yahudi okullarına yardım ettiğini açıklaması dikkat çekti.

İsrail'i ziyaret etmek istiyor

FETÖ'cü Kanter'in, sözde söyleşiler sırasında, Filistin toprağını işgal eden İsrail'e övgüler düzmesi ve İsrail'i ziyaret etmek istediğini belirtmesi de terör örgütünün söz konusu ülkeye duyduğu bağlılığı gösterdi.

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