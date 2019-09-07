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Ekrem İmamoğlu'na HDP il binası önünde eylem yapan anneler soruldu! Net cevap verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, fuar açılışına katılmak için gittiği İzmir'de, gazetecilerin, Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan aileler sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 HDP'li büyükşehir başkanının görevden el çektirilmesi sonrası HDP'li isimlere Diyarbakır'da destek ziyaretine gittiği için tartışmaların odağı haline gelen İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katılmak üzere İzmir'deydi.

HDP il başkanlığı önünde eylem yapan acılı anneler hakkında ne söyleyeceği merak edilen İmamoğlu gazetecilere konuya ilişkin görüşünü açıkladı.

İmamoğlu şunları söyledi;

“Evladının teröre teslim olduğunu görerek, orada büyük bir feryatla oğlunu, evladını tekrar isteyen annelerin ben yanındayım.

Biz, bu ülke insanı terörün kıskacına girmesin diye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok yerine moral vermeye çalışıyoruz." 

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