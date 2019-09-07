HABER /  DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 3. adımı duyunca öfkelendi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceklerini duyurmasıyla ilgili “bunun kabul edilemez” olduğunu açıkladı.

ABD'de katıldığı bir radyo programında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa ile bugün veya yarın için olumlu bir sonuca varacaklarını düşünmediğini söyleyerek İran'ın Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceklerini duyurması hakkında değerlendirmede bulundu.

'Bunlar kabul edilemez'

Bu azaltmanın kabul edilemeyeceğini belirten Pompeo, “Daha dün daha fazla araştırma yapmaya ve nükleer silahlarını geliştirmeye devam edeceklerini duyurdular. Bunlar kabul edilemez” dedi.

ABD'nin İran'dan teröre verdiği desteği kesmesini istediğini belirten Pompeo, “Aylardan beridir Başkan Trump, İran ile herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmekten memnun olacağını söylüyor. Ama bizim bu konuşmalardan çıkardığımız şey ise çok açık” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri NASA Dorian Tayfun'unu uydudan böyle görüntüledi! Güç kazanıyor onlarca ölü var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fehmi Koru Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri tek tek açıkladı
İSMEK kapatılacak mı? İBB’den açıklama geldi
Cüneyt Özdemir Diyarbakır'daki eylemi görmezden gelen sol çevrelere isyan etti
Falcao'nun yüksek maaşı kriz çıkarmıştı! Kazan kaldıran iki yıldız için flaş karar
Okullara 4G modeli! 24 saat denetlenecek
Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
Kibariye'yi kızdıran Ali Küçükbalçık sorusu
Juventus'la ipleri koparan Emre Can La Liga yolcusu
ABD-Çin müzakereleri! Altın büyük değer kaybetti' Çeyrek altın ne kadar?
Alibaba Çinli e-ticaret sitesi Koala’yı 2 milyar dolara alacak
Uğurcan Çakır İngilizleri mest etti! En az 20 milyon euro
Şanışer kimdir gerçek adı ne Susamam şarkı sözleri TT oldu
Yorumlar