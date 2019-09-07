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Alibaba Çinli e-ticaret sitesi Koala’yı 2 milyar dolara alacak

E-ticaret sitesi Alibaba, Çin merkezli internet teknoloji şirketi NetEase’in bir kolu olan Koala’yı 2 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Koala, giyim, elektronik ve spor aksesuarı ürünleri satıyor.

CNBC'nin haberine göre, Alibaba Ceo’su Daniel Zhang, satışın Çin’in gelecekteki e-ticaret pazarıyla alakalı güven ortamı oluşturduğunu belirterek Koala ile servis ve deneyimlerini geliştireceklerini söyledi.

Dijital pazarlama, medya ve ticaret ile ilgili fikir ve eğilimler sağlayan yan pazar araştırma şirketi eMarketer, Haziran ayında yaptığı araştırmayla dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan Çin’in 2019 yılında ABD’den üç kat daha fazla satış yaparak 1 trilyon 935 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

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