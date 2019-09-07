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Güngören'de iş merkezinin çatısı alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı

GÜNGÖREN'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısı, alev alev yandı. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Güngören'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği çatı yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın, Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısında  saat 05.30 sıralarında çıktı. İş merkezinin çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Alevli şekilde yanan iş merkezinin çatısındaki yangına Güngören, Bakırköy, Bağcılar, Kocasinan ve Başakşehir itfaiyeleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınabildi. Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken iş merkezinin çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

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