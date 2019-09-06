Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi

Hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, karar sonrası twitter'dan son günlerin popüler rap parçası "Susamam"ı paylaşarak tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek. Mahkemedeki savunmasında cumhurbaşkanına hakaret etmediğini vurgulayan Kaftancıoğlu, hapis kararının ardından yaptığı ilk açıklamada "Kararlar duruşma salonlarında değil, Saray odalarında alınıyor. Mafya yöntemleriyle siyaseti yönlendirmeye çalışanlarla mücadelemiz yeni başlıyor" şeklinde konuşmuştu. Kaftancıoğlu twitter'dan daha kapsamlı bir paylaşımda bulundu. Şanışer adlı rapçinin dün yayımladığı ve Youtube'da 4 milyona yakın gösterimi bulunan "Susamam" isimli parçayı "Gençler bugün ve daima ben de" notuyla paylaştı.