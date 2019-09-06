HABER /  EKONOMİ

İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından bugüne kadar 30 milyon yolcu ağırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

İSTANBUL Havalimanı'nda, 6 Nisan'daki büyük taşınmadan bugüne kadar 30 milyon yolcunun ağırlandığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların benzersiz bir seyahat deneyimi yaşaması için durmadan çalışıldığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Bugüne kadar ağırladığımız 30 milyon yolcumuza teşekkür ediyoruz. Birlikte nice güzel yolculuklara" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Güneş'ten Fatih Terim ve yabancı sınırı açıklaması!
Burdur'da oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü
Süleyman Soylu'dan Suriyeli işçi itirazı
Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir
TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü
Ordu Ünye'de suç örgütü operasyonu
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı
Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu mesajı
TFF'den 19.05 açıklaması
İmamoğlu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili tarih verdi
Erol Bedir'den Fatih Terim ve 19:05 yorumu
Şanışer kimdir gerçek adı ne Susamam şarkı sözleri TT oldu
Yorumlar 1 yorum