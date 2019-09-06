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Manisa'da boş kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, kurumuş olan, 5 metrelik kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tiyenli Mahallesi'nin Sumsalı mevkisindeki kurumuş olan, 5 metrelik kuyuya düşen dana için kurtarma çalışması yaptı.

Dar kuyuda hayvana ulaşan itfaiye ekipleri, zarar görmemesine dikkat ederek, yukarı çekti. Sahibi ise kuyudan kurtarılan dana için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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