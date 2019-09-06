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Erzincan’da 82 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tercan ilçesine bağlı Bağpınar köyünde 82 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda Bağpınar köyünde ikamet eden L.V. isimli şahsın yasa dışı kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. L.V. isimli şahsın tarlasında yapılan aramada bakımı yapılmış vaziyette boyları 80 ile 120 santimetre arasında değişen 82 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olay şüphelisi L.V. isimli şahıs adli makamlara sevk edilerek ele geçirilen 82 adet kök kenevir bitkisi ise imha edildi.

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