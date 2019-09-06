İstanbul'da kuzenini öldürdü! Adana'daki mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Olay, 31 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar ve Mehmet Budan arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı.