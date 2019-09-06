İstanbul'da kuzenini öldürdü! Adana'daki mezarı başında helallik isteyip teslim oldu
İSTANBUL'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) çıkan tartışmada falçatayla öldüren Mehmet Budan (19), kuzeninin Adana'daki mezarı başında helallik istedikten sonra teslim oldu. Dua ederken cep telefonuyla görüntülenen Budan, "Keşke ben ölseydim, inşallah ahirette buluşuruz" demesi dikkat çekti.
Olay, 31 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar ve Mehmet Budan arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı.
Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı.
Adana'da toprağa verildi
Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öldürdüğünü itiraf etti
Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü belirtti. Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi.