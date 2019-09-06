Canan Kaftancıoğlu davasında son dakika kararı çıktı 9 yıl 8 ay hapis cezası!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada son dakika karar çıktı. Canan Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar onanırsa Kaftancıoğlu cezaevine girecek. Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada karara çok sert tepki gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında 7 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada karar çıktı.

Tutuklama yok karar istinaf mahkemesine taşınacak

Böylece toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'nun tutuklanmayacağı bildirildi. Kaftancıoğlu'nun avukatları, söz konusu kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.

Karar açıklandıktan sonra CHP'liler adliye önünde toplandı



Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama!

Karara ilişkin adliye çıkışında konuşan Canan Kaftancıoğlu “Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız” dedi.

Canan Kaftancıoğlu hangi suçtan ne kadar ceza aldı?

Mahkeme; Kaftancıoğlu’nu; “Terör propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay “kamu görevlisine alenen hakaretten” 1 yıl 6 ay 20 gün, “Cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçundan 1 yıl 16 ay, “Devleti alanen aşağılamak” suçundan 1 yıl 3 ay, “halkı kim ve düşmanlığa alanen tahrik” suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kaftancıoğlu’na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Duruşmada neler söyledi?

Duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu. Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu. Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Kaftancıoğlu hangi şiiri okumuştu?

Kaftancıoğlu’nun duruşma salonu dışında okuduğu ve 'pişmanlık duymadığı' şiir, Nazım Hikmet’in Peyami Safa’ya yönelik hicviydi. Hiciv şöyleydi:

"Sen bu kavgada

bir nokta bile değil,

bir küçük, eğri virgül,

bir zavallı vesilesin!..

Ben kızabilir miyim sana?

Sen de bilirsin ki, benim adetim değildir

bir posta tatarına

bir emir kuluna sövmek,

efendisine kızıp

uşağını dövmek."

Savcı cezalandırılmasını talep etmişti

18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanatçılar da destek verdi

Kaftancıoğlu’na 153 sanatçı da destek verdi. Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Barış Atay, Bedri Baykam, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Leman Sam, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli ve Murathan Mungan gibi kültür sanat dünyasının önemli isimleri Kaftancıoğlu’na destek açıklamasında bulundu.