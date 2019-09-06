İmamoğlu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yenikapı Meydanı'na çekilen araçlarla ilgili Pazar günü ayrıntılı bilgi vereceklerini söyledi.

İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışı kapsamında geldiği İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yenikapı Meydanı'na getirilen araçlar ile ilgili Pazar günü geniş açıklama yapacaklarını söyledi.

İmamoğlu, “Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz, israfın boyutunu hissettirmek istiyoruz. İsrafın boyutlarını vatandaşlarımıza sonuna kadar göstereceğiz. Bu siyasi mesele değil. Ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı ortamda kamunun israfı engellemede lokomotif olması lazım. Biz tasarruf yapıyoruz. Bizi ilk alkışlaması geren hükümettir. Ülkede protokol adı altında şov yapan hangi kurum varsa herkes kendine çeki düzen versin. Bundan hükümette, biz de ders çıkaralım. Bütün siyasi partilere oy vermiş insanlar beni alkışlıyor. Pazar günü herkesi Yenikapı için bilgilendireceğiz” diye konuştu.

İBB de açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "İBB, bağlı kuruluşla ve iştirakleri tarafından kiralanmış araçlardan iade edilecek olanlarla ilgili açıklama 8 Eylül Pazar günü saat 12:00’de, Yenikapı park alanında yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.