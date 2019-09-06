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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'te hoşgörü ve adalet üzerine temellerini attığı medeniyetin, aziz milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği büyük mücadeleler ve tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanlarıyla kök saldığını vurguladı.

Bilgeliği, münevverliği ve adaletli yönetim anlayışıyla başta oğlu Osman Gazi olmak üzere kendisinden sonraki devlet adamlarına yol gösteren Ertuğrul Gazi'nin, küçük bir beylikten muhteşem bir devlete uzanan sürece yön veren önemli şahsiyetlerden olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğütleriyle bugün bizlere de ilham olan Ertuğrul Gazi ve onun yolundan giden kahraman ecdadımız farklı dillere, kültürlere ve dinlere kucak açmış, aziz milletimiz birlik ve beraberliğinden hiçbir zaman ödün vermeden ilerleyişini sürdürmüş, tarihe yön veren gelişmelerin öncüsü olmuştur. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsüdür. Anadolu'yu ebedi vatanımız yapan ecdadımızı anlamaya, gelecek nesillere anlatmaya, birlik ve beraberliğimizin bizleri bugüne taşıyan harç olduğunu anımsatmaya vesile olan önemli bir kavuşmadır."

Şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, katılan tüm vatandaşlara sevgi ve saygılarını sundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ertuğrul Gazi'yi ve onun şahsında milletin devletin ebet-müddet daim kalmasında emeği geçen tüm ecdadı da rahmet ve minnetle yad etti.

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