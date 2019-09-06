Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgi destek mesajı yayınladı. Akşener, "Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum" paylaşımını yaptı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda Fransız filozof Voltaire'den de alıntı yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur” değerlendirmesinde bulundu. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda Fransız filozof Voltaire’den de alıntı yapan Akşener, “Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum. – Voltaire Yasama-Yürütme-Yargı’nın güçler ayrılığını koruyamazsak, aynı bugünkü gibi hukuk siyasetin sopası olur. Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur.”