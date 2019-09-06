HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgi destek mesajı yayınladı. Akşener, "Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum" paylaşımını yaptı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda Fransız filozof Voltaire'den de alıntı yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur” değerlendirmesinde bulundu. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda Fransız filozof Voltaire’den de alıntı yapan Akşener, “Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum. – Voltaire Yasama-Yürütme-Yargı’nın güçler ayrılığını koruyamazsak, aynı bugünkü gibi hukuk siyasetin sopası olur. Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Güneş'ten Fatih Terim ve yabancı sınırı açıklaması!
Burdur'da oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü
Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir
TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü
Ordu Ünye'de suç örgütü operasyonu
Ankara Kahramankazan'da zehirlenme şüphesi
ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den 19.05 açıklaması
İmamoğlu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili tarih verdi
Süleyman Soylu'dan Suriyeli mülteci açıklaması
Erol Bedir'den Fatih Terim ve 19:05 yorumu
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay
Susamam sözleri kimin Susamam şarkısını kimler söylüyor?
Yorumlar