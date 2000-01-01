PTT İLE OKUMAYAN KALMASIN
Posta ve Kargo taşımacılığında Türkiye’nin lider kurumları arasında yer alan PTT AŞ, Kitap Taşıma Kampanyası ile okuma alışkanlığını artırmaya devam ediyor. PTT AŞ, kampanya kapsamında içinde kitap bulunan gönderileri uygun fiyatlarla adreslere ulaştırıyor.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarına devam ediyor. �
Türkiye’de okuma alışkanlığını artırmak ve eğitime destek vermek amacıyla düzenlediği Kitap Taşıma Kampanyası ile on binlerce gönderiyi adresine ulaştıran PTT AŞ, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de avantajlı fiyatlar sunmayı sürdürüyor. Kampanya kapsamında ticari olmamak kaydıyla içeriğinde kitap bulunan gönderiler, ağırlığı 1 kilogramı aşmıyorsa 3 TL ücretle, ağırlığı 1 ila 30 kilogram aralığındaysa yüzde 50 indirimli, ağırlığı 30 kilogramdan fazlaysa yüzde 30 indirimli olarak gönderilebiliyor. �
“KİŞİ, KURUM VE DERNEKLER DE GÖNDEREBİLİR”
Düzenlediği sosyal sorumlulukc bilinci taşıyan kampanyalarla müşterilerine fırsatlar sunan PTT AŞ, sadece kitapları değil, varış adresi okul olan kırtasiye, giysi gibi gönderileri de uygun fiyatla taşıyor.�
Ayrıca, kitap kampanyasının kapsamı daha da genişletilerek, okullara ve öğrenim gören öğrencilere destek vermek amacıyla kişi, kurum ve yardım dernekleri tarafından gönderilen ve ticari amaçlı olmayan APS Kurye ve Posta Kargosu mahiyetindeki gönderiler de "varış adresi okul adresi olması kaydıyla" kitap kampanyası projesine dahil edildi.�