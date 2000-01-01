PTT İLE OKUMAYAN KALMASIN

“KİŞİ, KURUM VE DERNEKLER DE GÖNDEREBİLİR” Düzenlediği sosyal sorumlulukc bilinci taşıyan kampanyalarla müşterilerine fırsatlar sunan PTT AŞ, sadece kitapları değil, varış adresi okul olan kırtasiye, giysi gibi gönderileri de uygun fiyatla taşıyor.�

Ayrıca, kitap kampanyasının kapsamı daha da genişletilerek, okullara ve öğrenim gören öğrencilere destek vermek amacıyla kişi, kurum ve yardım dernekleri tarafından gönderilen ve ticari amaçlı olmayan APS Kurye ve Posta Kargosu mahiyetindeki gönderiler de "varış adresi okul adresi olması kaydıyla" kitap kampanyası projesine dahil edildi.�