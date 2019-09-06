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İstanbul'da otopark değnekçilerine operasyon

İstanbul'da İBB iştiraki olan İSPARK'a ait otoparklarında yetkileri olmadığı halde para toplayan değnekçilere operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon bugün de devam etti. Polis otoparkları kontrol ederken Kadıköy'de 1 değnekçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dünkü operasyonlar da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kontrolünde başlattığı İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi(İSPARK)'ne ait bazı otoparkları mesai saatlerinin ardından  işgal ederek vatandaşlardan haksız  yere otopark ücreti alan "Değnekçiler" olarak ifade edilen kişilere yönelik operasyonları bu gece de devam etti.

Otoparklar kontrol edildi

İlçelere bağlı polis ekipleri ile trafik polislerinin de destek verdiği operasyonlar,  Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve  Şişli'de gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında  İSPARK'a ait otoparklar kontrol edildi. Değnekçilik yaptığından şüphelenilen kişilerin üst araması  yapılarak kimlikleri kontrol edildi.

Kadıköy'de 1 gözaltı

Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde yapılan kontrollerde herhangi bir değnekçiye rastlanılmazken polis ekipleri, vatandaşları, fiş almadan ücret talep eden kişilere karşı uyardı ve herhangi bir ücret ödememelerini söyledi. Kadıköy Caddebostan'da yapılan operasyonlarında ise değnekçilik yapan 1 kişi, suçüstü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dün yapılan operasyonlarda  da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan değnekçi işlemleri için polis merkezine götürüldü.


DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - Mustafa BAKIRHAN, Murat SOLAK, Ali Kerem BENGİ

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