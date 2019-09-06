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Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi

Ümit Milli Takımımız, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu.

Ümit Milli Takımımız, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında Kocaeli'de İngiltere ile karşılaştı. Milliler mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Gollerimiz Doğukan ve Mert'ten geldi
Türkiye'nin golleri Doğukan Sinik ve Mert Müldür'den geldi. İngiltere'nin gollerini Nketiah (2) ve Nelson kaydetti.Milli Takımımız, gruptaki 4. maçında 2. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

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