Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi

Ümit Milli Takımımız, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu.

Ümit Milli Takımımız, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında Kocaeli'de İngiltere ile karşılaştı. Milliler mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Gollerimiz Doğukan ve Mert'ten geldi

Türkiye'nin golleri Doğukan Sinik ve Mert Müldür'den geldi. İngiltere'nin gollerini Nketiah (2) ve Nelson kaydetti.Milli Takımımız, gruptaki 4. maçında 2. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.