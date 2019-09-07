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Hollanda Almanya'yı dağıttı! İşte gecenin toplu sonuçları

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Hollanda yenik duruma düştüğü maçta Almanya'yı 4-2 mağlup etti.

EURO 2020 Elemeleri'nde Hollanda, Almanya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Hollanda'da Ryan Babel maça 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Portakallar'a galibiyeti getiren goller 59' Frenkie De Jong, 66' Jonathan Tah(k.k), 79' Donyell Malen ve 90. dakikada Georginio Wijnaldum'dan geldi. Almanya'nın gollerini ise 9' Serge Gnabry ve 73'te Toni Kroos(p) kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

EURO Gecenin sonuçları şöyle:

C Grubu
Estonya-Belarus: 1-2
Almanya-Hollanda: 2-4

E Grubu
Galler-Azerbaycan: 2-1
Slovakya-Hırvatistan: 0-4

G Grubu
Slovenya-Polonya: 2-0
Avusturya-Letonya: 6-0

I Grubu
Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1
İskoçya-Rusya: 1-2 San Marino-Belçika: 0-4

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