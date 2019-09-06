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Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası

Anadolu Ajansı

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye kabul edilen mülteci sayısına sınırlama getirmeyi planladığını ileri sürdü.

New York Times gazetesinin Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde; Donald Trump yönetiminin, ülkelerindeki açlık, savaş veya siyasi baskılardan kaçarak mültecilerin ABD'ye kabulünü düzenleyen programda değişiklik yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Haberde; Beyaz Saray'da son haftalarda konuyla ilgili yapılan toplantılarda üst düzey yetkililerden birisinin acil durumlar dışında ülkeye mülteci kabul etmemeyi önerdiği, ayrıca söz konusu toplantılarda ülkeye kabul edilen mülteci sayısını 10 bin ila 15 bin kişi ile sınırlandırma önerisinin gündeme geldiği kaydedildi.

Irak ve Afganistan gibi ülkelerde ABD'li askeri, diplomatik ve istihbarat birimleriyle çalışan özel statüdeki insanlar ile bazı seçilmiş ülkelerden gelen mültecilerin kabulüne devam edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Konunun, salı günü Beyaz Saray'da 2020 yılındaki mülteci kabullerine ilişkin yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Sivil toplum kuruluşlarından tepki

Öte yandan, Uluslararası Mülteciler isimli kuruluşun başkanı Eric Schwartz, yaptığı açıklamada, "Tarihte en yüksek mülteci rakamına ulaşıldığı bir zamanda ABD savunmasız ve korunmaya muhtaç kişilere yuva bulunması konusunda dünyaya liderlik etmekten vazgeçiyor" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan New York Times'ın haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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