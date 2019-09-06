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HDP mağdur aileler için şikayette bulundu

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması sonrasında yaşanan tartışmalara her geçen gün bir yenisi eklenirken, HDP'nin kentteki il binası önünde eylem yapan ailelerden duyduğu rahatsızlık da gün yüzüne çıktı.

Bilindiği gibi Diyarbakır'da oğullarının dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, HDP binası önünde oturma eylemi başlatmış ve kendilerine olan destek gün geçtikçe artmıştı.

Bu durumdan rahatsız olan HDP'li yetkililerin il başkanları aracılığıyla Diyarbakır Başsavcılığı'na şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu şikayet dilekçesinde bazı vakıfların katılımıyla ailelerle birlikte yapılması planlanan açıklamaların engellenmesi istendi. Deyim yerindeyse ailelerin bu haklı tepkilerinin engellenmesi için her yola başvuruluyor.

Bu nasıl iş böyle?

Kayyum kararlarının ardından herkesi tepki vermeye ve eyleme çağıran HDP'nin, mağdur olan ailelerin seslerini kesmek için başvurduğu bu adım sözde demokrasiye olan inançlarını da gözler önüne sermiş oldu 

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