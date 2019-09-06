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Burdur'da oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü

Anadolu Ajansı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde komşusunun bahçesindeki yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas eden anne yaşamını yitirdi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, komşusunun bahçesindeki yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas eden 1 kişi hayatını kaybetti.

Kiprit Köyü'nde, Cennet İlkan'ın (33) oğlu Mustafa B., üvey babasıyla tartıştıktan sonra akşam eve gelmedi. Anne İlkan, çocuğunu çevrede aramaya çıktı. 

Köydeki bahçelerini dolaşan İlkan, komşusunun bahçesinde yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas etti. Bir süre sonra çevredekiler, İlkan'ı bahçede hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İlkan'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından İlkan’ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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